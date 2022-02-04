Уфа, 4 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Сообщения о минировании поступили в два учебных заведения в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Цитата из видео на YouTube Эвакуация школьников в Красноярске

Сообщается, что 4 февраля в лицей № 1 и школу №45 поступила информация о минировании зданий этих учебных заведений.

В результате, ученики и сотрудники были эвакуированы в резервные здания. Специалисты проверяют помещения.

«На электронные адреса 14 школ Уфы поступили сообщения о минировании, проводятся эвакуации и проверка сообщений», — приводит издание сообщение источника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 1,5 тысяч человек эвакуировали из двух школ в Уфе из-за сообщений об опасных предметах.