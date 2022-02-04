Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на дому от ковида лечатся более 37,7 тыс. детей, из них чуть более трех тысяч — малыши, которым нет еще и трех лет. Об этом 4 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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По его словам, количество горожан, которые лечатся на дому от COVID-19, достигло 256 421 человека и пока продолжает расти. Амбулаторное звено городского здравоохранения по-прежнему работает в условиях беспрецедентной нагрузки. Много болеют дети: только с подтвержденным COVID-19 на дому находятся 37 750 детей, из них 3014 — дети до трех лет.

Чиновник добавил, что распоряжением комитета по здравоохранению с 1 февраля приостановлено оказание планового санаторно-курортного лечения в детских санаториях и начата досрочная выписка детей.

«В санаториях болеет до 40% персонала, медперсонал планируется привлечь для работы в городских стационарах и поликлиниках», — заметил он.

Напомним, с диагнозом COVID-19 в Петербурге за сутки госпитализированы 800 человек.