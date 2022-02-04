Анкара, , 14:11 — REGNUM Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений. Об этом 4 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолёте по возвращению с Украины.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. К сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса», — приводит слова Эрдогана телеканал CNN TÜRK.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил, что договорился с Зеленским о встрече с Путиным