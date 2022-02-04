Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Жители села Земохети Чохатаурского района (Гурия, Грузия) оказались отрезанными от внешнего мира из-за того, оползень повредил дорогу, ведущую в этот населённый пункт. Об этом 4 февраля сообщает телеканал «Рустави 2».

Оползень Mes.kg

«До 40 семей оказались отрезанными от внешнего мира. На месте работают геологи и специалисты. Мы постараемся решить эту проблему в ближайшее время», — сказал журналистам мэр Чохатаурского района Давид Шарашидзе.

По данным журналистов, происшествие произошло накануне. Работы по ликвидации последствий оползня начались сегодня утром. Оползень произошел из-за ливней и снегопада, которые прошли ранее в районе.