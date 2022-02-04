Бишкек, 4 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудников Иссык-Кульского областного управления капстроительства обвиняют в присвоении 3 млн 224 тысячи сомов (2 млн 915 тысяч рублей), выделенных на строительство школы. Об этом сообщает генеральная прокуратура Киргизии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По версии следствия, чиновники вступили в сговор с подрядчиками и, подделав документы, похитили особо крупную сумму денег.

Против них возбудили уголовное дело по статьям уголовного кодекса «Злоупотребление должностным положением», «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог».