Кабул, 4 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Одновременно со встречей министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с послом Китая в Кабуле, советник по национальной безопасности Пакистана Моайед Юсуф заявил, что Китай намерен включить Афганистан в проект китайско-пакистанского экономического коридора.

Флаг Афганистана

Проект является частью более крупного китайского проекта, известного как «Один пояс и один путь» и «Организация международного сотрудничества Шёлковый путь».

Китай инвестировал почти 62 миллиарда долларов в проекты инфраструктуры, железных дорог и морских портов в рамках проекта Пакистанского экономического коридора, который соединяет регион Кашгар на западе Китая с портом Гвадар в пакистанском Белуджистане.

По сообщению информационного агентства «Бахтар», министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки 3 февраля встретился с послом Китая в Кабуле и попросил его ускорить реализацию инвестиционных проектов китайских компаний в Афганистане.

China Mining Company выиграла тендер на разработку медного рудника «Айнак» в провинции Логар в 2008 году, но, по словам представителей компании, добыча была приостановлена из-за ситуации с безопасностью.

Государственная газета Global Times сообщила в январе 2022 года со ссылкой на китайские источники, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывали давление на инвестиционную компанию, чтобы та запустила проект «Айнак».

По словам Моайеда, Пакистан и Китай могут сыграть ключевую роль в Афганистане.

Как сообщает пакистанская Daily Times, Моайед сослался на план Китая по расширению китайско-пакистанского экономического коридора на Афганистан, который, по его словам, приветствовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Региональная связь в рамках проекта «Экономический коридор» — это прекрасная возможность и важная часть разговора (с китайскими официальными лицами) во время визита (Имран Хана) в Китай», — сказал он.

По словам советника по национальной безопасности, сегодня Имран Хан начал четырехдневный визит в Китай во главе делегации высокого уровня, в ходе которого между лидерами Китая и Пакистана будут обсуждаться важные региональные вопросы.

Несмотря на большие надежды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на китайские инвестиции, китайские эксперты сообщили Global Times, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится привлечь иностранные инвестиции, но одного желания недостаточно. По их мнению, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен нанимать специалистов и профессиональных менеджеров для привлечения инвестиций и работы с иностранными компаниями.