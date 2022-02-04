Калуга, 4 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 91 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 995 человек. Днём ранее, 3 февраля, в регионе было зарегистрировано 806 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 74 158 человек, 64 864 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 303 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.