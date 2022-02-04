Анкара, , 14:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённости с главой Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 4 февраля он сказал в самолёте по возвращению с Украины.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На данный момент в Европе есть серьёзная проблема в плане решения этого вопроса (российско-украинских отношений — прим. ИА REGNUM)», — приводит слова Эрдогана телеканал CNN TÜRK.

Он добавил, что договорился с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Напомним, 3 февраля Эрдоган находился с визитом в Киеве. Его встреча с Зеленским продолжалась более трёх часов.

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