Казань, 4 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Татарии порядка 66% среди всех вирусных заболеваний приходится на вирусы гриппа. Уровень заболеваемости по ОРВИ и гриппу превышает эпидпорог почти в два раза, заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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«На сегодня пока вирусы гриппа преобладают, они составляют две трети случаев заболеваний. Еще треть приходится на прочие острые респираторные вирусные инфекции. Пока сдвига в сторону ОРВИ не происходит. Это говорит о том, что сезон гриппа продолжается. Он сохранится до конца марта», — констатировали представитель надзорного ведомства.

По состоянию на 4 февраля в Татарии зарегистрировано 867 случаев гриппа, из них основная доля приходится на грипп H3N2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2018 году зарегистрировали 143 случая заражения гриппом, в 2019 году — 18 случаев. В течение 2020 года не выявили ни одного случая заражения гриппом

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