Лондон, , 14:03 — REGNUM После недолгого воссоединения группы Spice Girls она вновь распалась. Об этом сообщает The Sun 4 февраля, ссылаясь на свой источник.

Spice Girls Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, концерты коллектива отменены. «Всё шло блестяще, но COVID-19 убил весь запал», — объясняет инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году группа Spice Girls воссоединилась и провела тур по Европе. Однако в 2020—2021 году концерты коллектива не состоялись из-за пандемии.

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