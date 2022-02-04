Грозный, 4 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Чечне имеется свыше 4700 га земли, которую нельзя использовать из-за наличия в ней взрывоопасных предметов. Помощи в разминировании этой территории попросил глава республики Рамзан Кадыров.

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«На сегодняшний день из-за угрозы наличия взрывоопасных предметов не представляется возможным использовать по назначению более 4700 га земли, необходимой для развития сельского хозяйства, а также реализации различных экономико-социальных и инвестиционных проектов, в том числе увеличения туристических маршрутов. (…) На основании изложенного прошу Вас рассмотреть возможность увеличения сил и средств для выполнения задач по разминированию», — приводит слова из обращения Рамзана Кадырова на имя президента РФ Владимира Путина ИА «Чечня Сегодня».

По данным издания, в Москве 3 февраля состоялась встреча чеченского лидера с замминистра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андреем Гуровичем и советником руководителя МЧС России Андреем Мерзликиным. Была достигнута договоренность об оказании содействия Чечне в очистке земель сельскохозяйственного назначения от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов.

Напомним, работы по разминированию территории Чечни и Ингушетии проводятся с 2012 года. За это время военнослужащие Южного военного округа сделали безопасными более 20 тыс. гектаров земли в Чечне, обнаружив свыше 33 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

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