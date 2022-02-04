Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Санкт-Петербург испытывает высокую потребность в донорской крови. Из-за большого распространения нового штамма «Омикрон» донорская активность сильно снизилась, образовался дефицит крови для переливания. Об этом 4 февраля сообщил общественный деятель, почетный донор России и Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.

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По его словам, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой снизилась донорская активность, но потребность в донорской крови остаётся высокой.

«Ждём доноров на Городской станции переливания крови в будние дни с 09:00 до 13:00 без записи на Московском проспекте 104Х (ст.м. Московские ворота), а также в донорскую субботу 5 февраля с 09:00 до 13:00», — заметил Давыдов. — Жители Пушкинского района и соседних районов могут сдать кровь в подразделении на улице Жуковско-Волынского, дом 8 по понедельникам и четвергам».