Ярославль, , 14:02 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин опубликовал ответ на открытое письмо профсоюза «ПАТП-1», в котором его обвинили в клевете на предприятие. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение партии «Справедливая Россия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM в редакции СМИ поступило письмо, подписанное руководителем профсоюза и 9 членами профкома автотранспортного предприятия. Авторы письма высказали поддержку руководству «ПАТП-1», а также предложили журналистам не верить заявлениям депутата муниципалитета Ярославля Анатолия Каширина о возможном банкротстве предприятия.

В своем ответе депутат отмечает, что «ПАТП-1» может потерять более 40 автобусов из-за неоплаты лизинговых платежей. И эта новость по мнению Каширина никак не стыкуется с заявлением профсоюза о финансовой устойчивости предприятия.

«Мои заявления о возможном банкротстве основываются на четком убеждении, что команда мэра Ярославля Волкова и директор ПАТП-1 Завьялов С.Н., который прибыл с ним, действуют не в интересах города и его жителей. «Успехи» их работы ощущают только ряд коммерческих структур. На это указывают следующие факты: 1. Предприятие ПАТП-1 по итогам 2017,2018,2019 годов работало с прибылью. Однако по итогам 2020 года чистый убыток составил рекордную сумму почти 90 миллионов рублей. 2. За 3 года (2017,2018,2019) предприятие ПАТП-1 привлечено в качестве ответчика в Арбитражном суде области 15 раз, за 2020 год 14 раз и, наконец, только за прошлый 2021 год ПАТП-1 стало ответчиком рекордного для предприятия количества арбитражных исков — 49. Таким образом, количество исков к предприятию в 2021 году, по сравнению с предыдущими годами возросло в разы, что не может являться признаком устойчивого финансового положения. Идет взыскание за взысканием», — отмечает депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Депутат в своем ответе вспомнил также новость ИА REGNUM о том, что на «ПАТП-1» в 2021 году были задержки с заработной платой. Остальная часть заявления депутата к работе автотранспортного предприятия отношения не имеет.

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