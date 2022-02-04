Москва, 4 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Шнуров отреагировал на массовые осуждения, связанные с его недавней композицией «Шмарафон». Соответствующей информацией поделилось издание StarHit 4 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По словам музыканта, песня «Шмарафон», в которой он упомянул Ксению Собчак и её сына, вовсе не украсила его дискографию, однако существенно задела репутацию телеведущей. Также Шнуров отказался от публичных извинений.

Ранее Иосиф Пригожин обвинил Сергея Шнурова в непристойном поведении. Певец заявление популярного продюсера никак не прокомментировал.