Красноярск, 4 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 3653 носителя коронавируса, выздоровели 900 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в федеральном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за сутки в крае госпитализировано 352 ковид-пациента. За весь период в регионе подтверждён 200 291 случай заражения коронавирусом, выздоровели 172 015 человек, скончались 9514 человек.

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в регионе было подтверждено 3317 случаев заражения, выздоровели 925 человек, скончались — 19.