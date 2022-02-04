Тбилиси, 4 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента республики от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), экс-губернатора края Квемо-Картли Давида Киркитадзе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Детская драка

По версии следователей, инцидент произошёл в октябре 2021 года в Рустави возле местного отделения ЕНД. Туда пришла группа активистов выступать против политики «националов», а также против участия Киркитадзе в выборах мэра города.

Сообщается, что члены ЕНД вышли на улицу, пытаясь помешать акции, из-за чего началась драка. Видео с места инцидента попало в СМИ, на нём видно, что Киркитадзе бьёт ногой одного из участников конфликта.

В Генпрокуратуре сообщили, что будут обращаться в суд и потребуют для депутата меру пресечения на время следствия в виде залога. Дело возбуждено ещё против троих человек, которых обвиняют в участии в драке. Всем грозит наказание в виде тюремного заключения сроком на два года.

Киркитадзе прокомментировал эту ситуацию перед журналистами. По его мнению, данное уголовное дело якобы возбуждено из-за того, что главой городского собрания Рустави 31 января избрали не депутата от правящей партии «Грузинская мечта», а представителя оппозиции.

«Грузинская мечта» не изменяет своей морали. Она полностью прикрывается силовыми ведомствами», — заявил Киркитадзе.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Киркитадзе арестовывали за драку с сотрудниками полиции во время акции протеста в день церемонии инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая проходила в Телави.