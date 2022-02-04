Шелехов, Иркутская область, , 13:59 — REGNUM Доверчивость и желание заработать подвели 35-летнюю жительницу Шелехова (Иркутская область): она перевела мошенникам миллион рублей. Подробности 4 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Женщина сама нашла рекламу брокерской фирмы в интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники попросили её перечислить небольшую сумму. Но когда на банковской карте обозначились «дивиденды», решилась добавилть на брокерский счёт ещё 270 тысяч рублей.

Через неделю «брокеры» поведали об уникальном предложении, в рамках которого можно было купить по выигрышной цене акции известной недродобывающей кампании. Взяв кредит, потерпевшая перевела необходимую сумму, после чего объявление, как и сайт-ловушка, исчезли, а телефон мошенников оказался вне зоны доступа. Осознав, что в совокупности перевела преступникам миллион рублей, она обратилась за помощью в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января житель Тулуна (Иркутская область) лишился денежных средств, оформленных на него в кредит. Почти в аналогичную ситуацию попала также иркутянка.

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