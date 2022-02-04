Москва, , 13:59 — REGNUM Профильные ведомства России и Аргентины проработают вопрос о финансовом сотрудничестве двух государств. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что тема финансовых проблем, которые испытывает аргентинская сторона, затрагивался на прошедшей 3 февраля в Москве встрече президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Альберто Фернандеса.

«И главы государства договорились, что по линии наших финансовых ведомств будут продолжены контакты с тем, чтобы выявить возможные области для сотрудничества», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с аргентинским президентом Альберто Фернандесом в Кремле заявил, что Аргентина на сегодняшний день является одним из ключевых партнёров России в Латинской Америке.

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