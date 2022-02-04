Волгоград, , 14:10 — REGNUM Новую меру пресечения установил Волгоградский областной суд двум женщинам, подозреваемым в мошенничестве с заёмными средствами, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

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С 20 января подозреваемые находились под домашним арестом по решению Центрального районного суда Волгограда. С этим не согласились прокурор и одна из потерпевших и подали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения. Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, отменил ранее принятое постановление районного органа, отправив подозреваемых под стражу сроком до 18 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, женщин подозревают в создании микрокредитной компании по принципу финансовой пирамиды — получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал «организации» от одного до 8,5 миллиона рублей.

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