Элиста, , 13:57 — REGNUM Прокуратура Калмыкии провела проверку исполнения земельного законодательства в республике, по результатам которой потребовала ускорить выдачу земель многодетным семьям. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Многодетные семьи Onf.ru

В ходе проверки установлено, что с 2011 года по 2018 год в Калмыкии выдано 4179 земельных участков, из которых 3599 — многодетным семьям. Медленными темпами вопрос решается в Элисте. В настоящее время в очереди на получение земли состоят 1272 семей. В 2018 году один из земельных участков был изыскан министерством по земельным и имущественным отношениям Калмыкии, однако до сих пор не разделён. Ведомство планирует выделить земельные участки пока только 267 семьям.

«Проводимые министерством мероприятия недостаточны для решения указанной социальной проблемы в полном мере. Прокуратурой республики на имя министра по земельным и имущественным отношениям республики внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в Калмыкии рассматривается возможность замены земельных участков денежными компенсациями. Для этого необходимо разработать поправки в документ «О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия».