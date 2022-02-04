Москва, 4 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Суд приговорил к пожизненному сроку заключения Магомеда Нурова, фигуранта дела по теракту в метро Москвы, передаёт 4 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Orgsmi.ru Приговор суда вступит в законную силу в десятидневный срок

Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Теракты случились на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году.

Суд постановил, что отбывать наказание Магомед Нуров будет в колонии особого режима. Также он должен выплатить ГУП «Московский метрополитен» на 17 млн 49 тыс. 644 рубля 24 копейки, возместив материальный ущерб.

Ранее гособвинение запросило для Нурова пожизненный срок.