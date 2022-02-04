Сеул, 4 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выделит 841 млрд вон (~$701,3 млн) на исследования и разработку ключевых материалов и компонентов, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок и повысить конкурентоспособность местной промышленности. Об этом 3 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с 2021 годом объём средств был увеличен на 22%. Это связано с тем, что власти страны наращивают усилия по развитию промышленности материалов и компонентов, особенно после того, как в 2019 году Япония ввела ограничения на экспорт ключевых материалов.

Известно, что 321,8 млрд вон (~$268,3 млн) будут выделены на проекты НИОКР по обеспечению ключевых технологий, а 199,1 млрд вон (~$166 млн) — на поддержку разработки технологий для основных материалов и компонентов, включая полупроводники и дисплеи.