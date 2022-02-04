Стокгольм, , 14:04 — REGNUM 3 февраля правительство Швеции объявило о том, что с 9 числа большинство ковид-ограничений, если не сказать практически все, перестают действовать на территории страны. В свою очередь, комментируя решение властей профессор-инфекционист Йоаким Дилльнер, сказал в интервью журналистам SVT, что шведы, скорее всего, больше не столкнуться с теми антикоронавирусными мерами, которые действовали в течение большей части пандемии.

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«Наиболее вероятным является то, что мы выработаем в стране коллективный иммунитет, и инфекция исчезнет», — отметил Дилльнер.

Профессор также предсказал, что в мире будут появляться новые штаммы коронавируса, который будут вызывать более серьезное протекание COVID-19, чем «Омикрон».

»Если это произойдет, нудно немедленно нажать на тормоза. Но походе, что это очень отдаленный сценарий. Не думаю, что ограничения вернутся», — заключил эксперт.

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