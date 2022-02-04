Стокгольм, 4 февраля 2022, 13:57 — REGNUM С объявлением о снятии ковид-ограничений борьба с пандемией в Швеции вступает в новую фазу. Об этом 4 февраля в студии телеканала SVT заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, которая, оглядываясь назад, видит несколько моментов, когда проблемы, вызванные кризисом, можно было решить лучшим образом, чем было сделано.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Что касается финансовой поддержки, я думаю, что есть чему поучиться на будущее. Просто тогда стало очевидно, что системе здравоохранения нужно было выделить больше средств. Нам нужно больше инвестировать в здравоохранение. Это очевидный вывод», — призналась Андерссон.

Премьер-министр страны также обратила внимание на деятельности комиссии по расследованию действий властей во время пандемии и согласилась с тем, что дома престарелых по всей Швеции столкнулись с колоссальным вызовом.

«Очень тревожит критика в адрес ухода за пожилыми людьми из-за, что там не хватает ресурсов … Понятно, что они должны получать безопасный уход и достойную пенсию. Это вопрос уважения», — сказала Андерссон.