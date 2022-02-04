Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Актриса Розамунд Пайк исполнит главную роль в триллере Rich Flu. Об этом 4 февраля пишет Deadline.

Розамунд Пайк Скриншот видео на YouTube

Производством картины займётся компания FABULA Пабло Ларраина. По сюжету фильма, неизвестная болезнь поражает и убивает самых богатых и влиятельных людей на планете — через какое-то время деньги становятся нежелательным активом, поэтому все стараются от него избавиться.

Добавим, что режиссёром картины выступит Гальдер Гастелу-Уррутия. Он также работал над сценарием вместе с Педро Риверо. Дата выхода картины пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Розамунд Пайк стала известна благодаря фильму «Исчезнувшая». За главную роль в картине актриса была номинирована на премию «Оскар».

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