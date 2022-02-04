Стокгольм, , 17:53 — REGNUM Швеция и другие страны Северной Европы изучат возможность совместного производства вакцин от различных инфекций, чтобы лучше подготовиться к будущим пандемиям. Поводом к углублению сотрудничества стали задержки с доставкой ковид-вакцин на Скандинавский полуостров в 2020 году. Об этом 4 февраля сообщила новостная служба TT.

Вакцина

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«Для многих граждан в скандинавских странах стало большой проблемой, когда они столкнулись с тем, что поставки вакцин от коронавируса задерживаются», — заявил в интервью TT министр торговли и промышленности Швеции Карл-Петтер Торвальдссон.

Торвальдссон отметил, что сотрудничество северных стран в области совместного производства вакцин является «практическим решением», так как страны Северной Европы с их населением способны создать большой спрос на продукцию, чтобы покрыть издержки.

«Это могло бы работать на общеевропейском уровне, если бы мы чувствовали уверенность, что это сработает, но мы, к сожалению, во время пандемии столкнулись с тем, что каждая страна рассчитывает на свои возможности», — подчеркнул министр.

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