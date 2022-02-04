Омск, 4 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Омской области оперативники при поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали наркокурьеров из Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, двое 29-летних мужчин прибыли ночью со стороны Ханты-Мансийского автономного округа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

В багажнике их автомобиля правоохранители нашли и изъяли спрятанные свёртки различной фасовки, размера и веса. Общий вес изъятых наркотиков семи разных видов составил почти 1 кг. Кроме того, в машине были обнаружены весы, банковские карты и телефоны.

По данным ведомства, задержанные, которые являлись межрегиональными оптовыми наркокурьерами, планировали сбыть запрещённые вещества на территории Омской области.

Возбуждено два уголовных дела, по которым подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранты к настоящему времени заключены под стражу.