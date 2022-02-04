Уфа, 4 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 321 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Сообщается, что в республике за сутки выявили 1678 носителей коронавируса. При этом 626 человек справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за сутки констатировали смерть шести пациентов с COVID-19.

Прививки от COVID-19 в регионе получили 2 383 340 человек, завершили вакцинацию 2 222 265 человек.

Согласно данным на 3 февраля в республике за сутки госпитализировали 366 пациентов с COVID-19.