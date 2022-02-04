Иркутск, 4 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 4 февраля, по данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наблюдается резкое повышение уровня воды в Ангаре.

Байкал с истоком Ангары (51°50’ с.ш.)

Процесс вызван продвижением кромки ледостава: в районе СНТ «Этилен» Ангарска, случился выход воды на пойму.

«Главным управлением МЧС России по Иркутской области принято решение о ежесуточном контроле гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки, складывающейся на территории города Иркутска, Иркутского, Усольского, Боханского районов, а также Ангарского городского округа. В районе формирования кромки льда выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы круглосуточно готовы к выезду в населенные пункты региона», пояснили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Муниципалитетам предписано обеспечить готовность сил и средств для своевременного реагирования при ухудшении гидрологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2022 года произошел резкий подъём уровня воды в Ангаре в районе села Усолье-Жилкино Боханского района. Там проживают 20 человек, из них один несовершеннолетний ребенок.

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