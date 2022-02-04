Стокгольм, 4 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. 4 февраля «Левые» соберутся на последний партийный съезд перед выборами в парламент Швеции осенью. По словам лидера партии Нуши Дадгостар, сейчас самая главная задача — попасть в правительство. Об этом политик рассказала в студии телеканала SVT.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Это также означает, что будут сделаны некоторые компромиссы», — пообещала Дадгостар.

Как пишут журналисты, электоральные веяния, действительно, на стороне «Левых», поскольку их рейтинги в последнее время выросли.

«Я вхожу в предвыборную кампанию с по-настоящему хорошим настроением. За этот срок мы осуществили, пожалуй, самые большие реформы», — похвасталась лидер партии.

Самым главным достижением Дадгостар считает недопущение установления в Швеции рыночной арендной платы в новостройках, которого «Левые» добились летом 2020 года, спровоцировав политический кризис.