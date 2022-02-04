Москва, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал наличие законов кровной мести в традициях народов Чечни. Однако, по его мнению, эти традиции не коррелируют с законами Российской Федерации.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ», — ответил Песков на вопрос журналистов, отметив, что верховенство законов является главным в данной ситуации.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля.

Напомним, в Чечне в последние дни нарастает конфликт вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулаева. В Грозном прошел 400-тысячный митинг против членов этой семьи, на котором самого судью и его сыновей назвали террористами, которые подрывают основы мирной жизни в республике.

Появились высказывания ряда представителей об объявлении кровной мести террористам. На фоне этой ситуации 2 февраля состоялась встерча президента РФ Владимира Путина с главой региона Рамзаном Кадыровым.

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