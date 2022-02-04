Москва, 4 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Запад заставляют Международную организацию гражданской авиации (ICAO) выдать удобные для них результаты расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом 4 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

По ее мнению, ICAO не должна становиться инструментом политического давления или борьбы с неугодными правительствами.

«Выводы, опубликованные в докладе ICAO не устроили заинтересованные страны Запада, поэтому расследование инцидента инцидента с самолетом Ryanair, приземлившегося в аэропорту Минска, было решено продолжить», — пояснила Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

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