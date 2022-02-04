Стокгольм, , 13:50 — REGNUM В настоящее время шведское общество сталкивается с нарастающей угрозой терроризма и правого экстремизма. Об этом 3 февраля в интервью телеканалу SVT заявил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«Мы наблюдаем растущую угрозу со стороны правых экстремистов», — констатировал Йоханссон.

3 февраля шведский министр встретился с координатором по борьбе с терроризмом в ЕС Илккой Салми. В результате разговора они пришли к общему мнению, что угроза со стороны правых радикалов в Европе нарастает.

«Тенденции к этому мы наблюдали и в Швеции, они сопровождались отдельными актами насилия. Но то, что мы сейчас слышим из Германии, так это то, что они считают это самой серьезной угрозой в настоящее время. Имеются также попытки организованных групп внедриться в среду военных и полиции. Это очень и очень тревожно», — отметила шведский министр.

По словам Йоханссона, в Швеции также сохраняется высокая степень «латентной» угрозы со стороны исламистских группировок.