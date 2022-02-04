Осло, , 13:43 — REGNUM Хада Хамуш, известная участница недавних протестов женщин против политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опровергла слухи о том, что она искала убежища и осталась в Норвегии. Она написала в Facebook, что норвежское правительство обеспокоено её возможной судьбой по возвращении в Афганистан, и не позволит ей вернуться домой, пока не получит необходимых гарантий безопасности от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Хада Хамуш, как одна из участниц протестов против политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин, была приглашена на встречу в Осло и в Европарламент. На этих встречах она критиковала радикалов. В социальных сетях некоторые пользователи выразили обеспокоенность по поводу её безопасности после возвращения в Афганистан.

Хамуш недавно написал в соцсети, ссылаясь на саммит в Осло, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пытаются показать себя с хорошей стороны на зарубежных встречах, чтобы получить заблокированные деньги. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это все те же талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не знают никакого языка, кроме языка оружия, тюремных заключений, насилия и репрессий».

»Я не стала беженкой, у меня нет планов запросить предоставления убежища, меня не выпускают из Норвегии по требованию норвежского правительства, до тех пор, пока я не получу необходимые гарантии», — пояснила Хамуш.

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«Вместо распространения ложных новостей, пожалуйста, призовите к освобождению Парваны, Таманно, Мурсал, Захро и других женщин, похищенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — призвала она своих критиков.