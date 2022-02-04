Азовский район, Ростовская область, , 13:42 — REGNUM В Ростовской области организована доследственная проверка по факту аварии с участием пассажирского поезда Москва — Симферополь и грузового автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении на транспорте СКР 4 февраля.

Поезд, транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно имеющимся данным, авария произошла примерно в 1:30 мск в Азовском районе. Столкновение произошло во время пересечения фурой железнодорожного переезда, оснащенного звуковой и световой сигнализацией, предупредительными знаками.

«Среди пассажиров, членов локомотивной бригады пострадавших нет, схода подвижного состава не допущено. Следователи осмотрели место происшествия, опросили водителя транспортного средства, членов локомотивной бригады, очевидцев», — уточнили в ведомстве.

Следователи разбираются в случившемся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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