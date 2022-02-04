Джакарта, , 13:41 — REGNUM Число депутатов в парламенте Индонезии, которые подверглись заражению коронавирусом, увеличилось до 194, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

За сутки коронавирус подтвердили ещё у 42 депутатов. У заразившихся коронавирусом были только легкие симптомы, и никто из них не заразился штаммом коронавируса «Омикрон».

В ответ на распространение случаев заражения коронавирусом в парламенте Индонезии ввели ряд ограничений на деятельность в парламентском комплексе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии раздал денежную помощь уличным торговцам на рынке в городе Бинджай.

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