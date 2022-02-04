Коронавирусом в Индонезии заразились 194 депутата
Джакарта, 4 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Число депутатов в парламенте Индонезии, которые подверглись заражению коронавирусом, увеличилось до 194, сообщает Kompas.
(сс) Prayitno
Индонезия
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 42 депутатов. У заразившихся коронавирусом были только легкие симптомы, и никто из них не заразился штаммом коронавируса «Омикрон».
В ответ на распространение случаев заражения коронавирусом в парламенте Индонезии ввели ряд ограничений на деятельность в парламентском комплексе.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии раздал денежную помощь уличным торговцам на рынке в городе Бинджай.