Джакарта, 4 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Число депутатов в парламенте Индонезии, которые подверглись заражению коронавирусом, увеличилось до 194, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

За сутки коронавирус подтвердили ещё у 42 депутатов. У заразившихся коронавирусом были только легкие симптомы, и никто из них не заразился штаммом коронавируса «Омикрон».

В ответ на распространение случаев заражения коронавирусом в парламенте Индонезии ввели ряд ограничений на деятельность в парламентском комплексе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии раздал денежную помощь уличным торговцам на рынке в городе Бинджай.