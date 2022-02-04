Каир, 4 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о том, что с 5 февраля в стране повысятся цены на все виды топливо. Об этом сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

По данным журналистов, цены в стране будут увеличены на 25 пиастров. Новая цена бензина варьируется от 7,25 до 9,25 египетских фунтов за литр (15.7 фунтов = 1$).

Отмечается, что египетские власти приняли решение о повышении цен на топливо в четвёртый раз менее чем за год. Таким образом, с апреля 2021 года стоимость горючего выросла на 15−16%.

По данным СМИ, ранее власти страны повысили цены на рис, хлеб и другие жизненно-важные продукты питания.