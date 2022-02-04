Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге госпитализировали в стационары 800 пациентов с COVID-19, это на 85 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 4 февраля в городском оперштабе

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В коронавирусных больницах Петербурга в настоящее время находятся 7882 пациентов (-45 к уровню предыдущих суток). За 3 февраля выписали по выздоровлению 730 человек (+25). В реанимационных палатах находятся 592 человека (-6), к аппаратам ИВЛ подключены 297 пациентов (-5).

В Петербурге развернуты 9839 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 41,65% по нормативу Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 137 815 пациента, за сутки их количество увеличилось на 10 052 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки вырос на 0,02 ед. и сейчас составляет 1,21 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 3 февраля в Петербурге выявили 21 832 новых случая коронавируса (+598), скончались 57 человек (+1), выздоровели 6867 человек (+572).