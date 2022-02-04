Ереван, , 13:39 — REGNUM Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении получило более 100 обращений от руководителей школ с просьбой разрешить перейти на полное или частичное дистанционное обучение. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным министерства, в 48 школах хотят все занятия проводить удалённо. Еще 60 намерены перевести на дистанционное обучение часть классов.

«Есть школы, которые подали заявки на две недели, есть школы, которые запросили неделю, и есть те, кому хватит буквально нескольких дней», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что школам разрешено переходить на полное дистанционное обучение, если у 10% сотрудников заведения и учеников будет подтверждено заражение коронавирусом. В других случаях разрешается частичный переход к онлайн-занятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 февраля, в Армении 27 614 активных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 4192 носителя SARS-CoV-2, а признали выздоровевшими — 2510 человек.

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