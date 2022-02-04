Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Угроза нашей безопасности со стороны США, как и санкции, — это инструмент разрушения, а не способ добиться изменений во внешней политике нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что в Вашингтоне «верят в неделимость безопасности» и готовы обсуждать этот принцип с Россией, но считают при этом, что именно Россия нарушает данный принцип, «держа войска в Молдавии вопреки воле правительства страны, аннексировав Крым, вторгнувшись в Донбасс».

« Понятно, что этому американскому словоблудию, озвученному Нуланд, веры никакой нет и быть не может. Американцы готовы обсуждать что угодно, но на своих условиях и в своих интересах, преследуя только свои и ни чьи иные цели.

Дело ведь не в трактовке принципа «неделимости безопасности», а в том, чтобы действительно действия США не создавали угроз для России. Но это невозможно. Во всяком случае, невозможно на добровольной основе, потому что задача США — разрушить Россию.