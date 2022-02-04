Самара, , 13:38 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что в ближайшие сутки в регионе ожидается туман, видимость менее 500 метров, гололед, на дорогах сильная гололедица.

По информации МЧС по региону, отменено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги «Пестравка — Падовка — Марьевка» протяженностью один километр в м.р. Пестравский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выпало рекордное количество снега.

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