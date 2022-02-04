Барнаул, 4 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Спикера Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко сразил коронавирус. Судя по официальным данным, обнародованным сегодня, 4 февраля, председателя Алтайского краевого законодательного собрания не уберегли от болезни вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация.

Сайт «Единой России» Председатель АКЗС Александр Романенко

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Сообщается, что Романенко находится на самоизоляции и работает из дома в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» в Алтайском крае значительно осложнилась эпидемиологическая обстановка. В регионе ежедневно выявляют свыше двух тысяч новых носителей коронавируса. Накануне, 3 февраля, стало известно о переходе главы администрации Вячеслава Франка на удалённую работу: у него тоже подтвердилось заражение коронавирусом.

Любопытно, что пока правительство Алтайского края перешло на «дистант», власти столицы региона, на которую приходится основная масса зараженных, проводят массовые мероприятия. К примеру, в зале Русского камерного оркестра глава администрации района Юрий Асеев отчитался перед общественностью, руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций об итогах работы администрации Октябрьского района за 2021 год и задачах на 2022 год.

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