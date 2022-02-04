Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Американские рэперы A$AP Rocky (Раким Майерс) и $NOT (Эди Эдуард) представили дебютную совместную композицию. Премьера трека состоялась во всех стриминговых сервисах 4 февраля.

A$AP Rocky Скриншот YouTube

Работа, получившая название DOJA, войдет в будущий альбом $NOT, выход которого запланирован на 11 февраля 2022 года. Примечательно, что несколькими неделями ранее песня была ошибочно опубликована во «ВКонтакте», после чего оказалась в открытом доступе по всему миру.

Ранее $NOT сделал анонс новой пластинки. Будущий альбом станет третьим полноформатным проектом в дискографии исполнителя.

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