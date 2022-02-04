Вашингтон, 4 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Американские рэперы A$AP Rocky (Раким Майерс) и $NOT (Эди Эдуард) представили дебютную совместную композицию. Премьера трека состоялась во всех стриминговых сервисах 4 февраля.

Скриншот YouTube A$AP Rocky

Работа, получившая название DOJA, войдет в будущий альбом $NOT, выход которого запланирован на 11 февраля 2022 года. Примечательно, что несколькими неделями ранее песня была ошибочно опубликована во «ВКонтакте», после чего оказалась в открытом доступе по всему миру.

Ранее $NOT сделал анонс новой пластинки. Будущий альбом станет третьим полноформатным проектом в дискографии исполнителя.