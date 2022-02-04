Черкесск, , 13:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии под суд пойдет бывший начальник республиканского управления государственного жилищного надзора Хаджи-Мурат Таушунаев. Его уличили в получении взяток от компаний, работавших в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. За то чтобы не наказывать их за выявленные нарушения, он получал «благодарность», общая сумма которой составила свыше 3 млн рублей.

В деле бывшего чиновника также имеется эпизод получения денежных средств в размере 75 тыс. рублей от своего водителя за ремонт машины после ДТП. Еще один эпизод связан с получением 20 тыс. рублей от знакомой за успешную сдачу экзаменов для получения документа, дающего право работать в сфере управления многоквартирными домами.

Уголовное дело о мошенничестве, получении взяток и служебном подлоге передано для рассмотрения в суд. Напомним, по главе госжилнадзора Хаджи-Мурат Таушунаев проработал почти семь лет, начиная с 2013 года.