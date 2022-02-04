* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:33 — REGNUM Делегация комиссии Афганистана по требованиям шиитов встретилась с министром по делам беженцев и главой комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по безопасности и миру, чтобы обсудить требования шиитов.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению, Саид Хусейн Алеми Балхи, представитель комиссии, назвал реализацию прав всех граждан Афганистана, в том числе шиитов, неизбежной необходимостью в целях поддержания безопасности и обеспечения справедливости. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Алеми Балхи представил взгляды и требования шиитской общины Афганистана в письменном виде министру по делам беженцев правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халил-ур-Рахману Хаккани и подчеркнул, что шиитская община заинтересована в активном участии в решении проблем Афганистана, и для этого необходимо участие шиитов в работе органов власти.

На встрече также была подчеркнута необходимость создания шиитских судов для решения правовых вопросов и личного статуса шиитов в соответствии с юриспруденцией Джафари.

В заявлении также говорится, что другие вопросы, поднятые на встрече, включали справедливое распределение гуманитарной помощи во всех частях страны, включая населённые преимущественно шиитами западный Кабул и Хезараджат.

Ходжат аль-ислам Афзали, исполнительный директор семинарии Бехешти, и Саид Дауд Насери, представители жителей провинций Бамиан и Дайкунди, рассказали о реализации прав шиитов и о взаимодействии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом не упоминалось в заявлении, но было подтверждено, что этот материал был одобрен министром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по делам беженцев.

На встрече также присутствовали ходжат аль-ислам Натеки Шафаи и ходжат аль-ислам Резвани Бамиани, другие члены комиссии, а также Абульфазл Хади и Саид Тахир Хусейни.

На этой встрече Хаккани также подчеркнул необходимость соблюдения равных прав и недопущения дискриминации всех граждан и, приветствуя взгляды и требования шиитской общины, пообещал сотрудничать в реализации этих требований.

Глава комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по безопасности и миру также пообещал организовать встречи с премьер-министром и его заместителями, а также с другими влиятельными деятелями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани.

Он также призвал членов комиссии шиитов поощрять к возвращению тех, кто покинул страну.

Комиссия по контролю требований шиитской общины Афганистана была сформирована после консультативной встречи Совета шиитских улемов с шиитскими учеными, политическими и культурными активистами 27 декабря 2021 года и работает над реализацией прав и чаяний шиитов Афганистана.