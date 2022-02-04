Вашингтон, , 13:31 — REGNUM В Сети появились слухи о том, что модель Хлои Кардашьян состоит в отношениях с актёром Гарри Джоуси. Об этом 4 февраля пишет Page Six.

Хлои Кардашьян Toglenn

Как отмечает издание, модель опровергла слухи. «Это абсолютная неправда», — заявила Кардашьян.

ИА REGNUM напоминает, что Гарри Джоуси стал известен после участия в проекте Too Hot to Handle от Netflix. На данный момент на страницу Джоуси в Instagram подписаны более 4 млн человек.

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