Вашингтон, 4 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Сети появились слухи о том, что модель Хлои Кардашьян состоит в отношениях с актёром Гарри Джоуси. Об этом 4 февраля пишет Page Six.

Toglenn Хлои Кардашьян

Как отмечает издание, модель опровергла слухи. «Это абсолютная неправда», — заявила Кардашьян.

ИА REGNUM напоминает, что Гарри Джоуси стал известен после участия в проекте Too Hot to Handle от Netflix. На данный момент на страницу Джоуси в Instagram подписаны более 4 млн человек.