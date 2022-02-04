Саратов, , 13:44 — REGNUM В Кировском районе Саратове ведется проверка после обрушения части кирпичной кладки дома, расположенного на улице Гоголя. На момент происшествия в доме проживали восемь человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обрушение стены при демонтаже здания в Саратове Saratov.sledcom.ru

Установлено, что двухэтажный дом 1917 года постройки. В здании расположены четыре квартиры, из которых жилыми являются две. На момент обрушения в доме проживало восемь человек, все они эвакуированы, пострадавших нет. Дом находится на самоуправлении собственников и не был признан аварийным. Специалисты выясняют пригодность здания для дальнейшего проживания и вероятность повторного обрушения.

Жильцы дома отказались от предоставленного временного жилья и разместились у родственников.

ИА REGNUM напоминает, 13 декабря 2021 года в Саратове при демонтаже двухэтажного расселённого дома по улице Рахова обрушилась стена здания, травму получил 44-летний мужчина.

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